Videopremiere - Stavroz Kick Up The Dust

Die belgische Band Stavroz präsentiert einen Sound von Jazz durchdrungener Electronica bis hin zum brasilianischen Gesang in perfekter Harmonie. Anfang des Monats haben sie ihre neue EP „Kick Up The Dust“ veröffentlicht, zu der wir in einem exklusiven Livemitschnitt vom diesjährigen Ghent Jazz in Belgien, unsere heutige Videopremiere präsentieren. Bühne frei!