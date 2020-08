Videopremiere - Nils Wülker Allein, aber nicht einsam

Albumproduktion in Zeiten von Corona? Nils Wülker startete mit seinen Arbeiten zum neuen Werk „Go“ zu einem Zeitpunkt, als man mit Hydroxychloroquin noch jeden Buchstabier-Wettbewerb gewonnen hätte. Aber auch der Hamburger Musiker wurde vom Lockdown nicht verschont. Da las er auf Instagram den Aufruf vom Kollegen Theo Croker: „Use these times!“ Gesagt, getan – Nils schrieb Theo an und am Ende eines kreativen Austauschs entstand „Highline“, die erste Single zum am 11. September 2020 erscheinenden Album. Wir präsentieren heute die exklusive Videopremiere. Vorhang auf!

In die Single reinhören und das neue Album vorbestellen kann man hier!