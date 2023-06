Videopremiere - Moses Yoofee Trio On That Side

Heute erscheint die erste Single des Moses Yoofee Trio „On That Side“ auf dem Label von Nils Frahm. Für die Berliner Kombo um Pianist Moses Yoofee, mit Roman Klobe-Baranga am Bass und Noah Fürbringer am Schlagzeug, ist dies der Auftakt zu weiteren musikalischen Aktivitäten in diesem Jahr. Bühne frei!