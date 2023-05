Videopremiere - Lilamors Slow Traveller

Mastermind hinter Lilamors aus Basel ist Ana Cop, Sängerin und Komponistin. Dieser Tage ist sie mit der Veröffentlichung des Debütalbums „When I Am Dead, My Dearest“ beschäftigt, die auf Ende Juni diesen Jahres terminiert ist. Wir präsentieren in einer exklusiven Videopremiere die zweite Single „Slow Traveller“. Vorhang auf!