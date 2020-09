Videopremiere - Kira Linn's Linntett Time After Next Generation

Saxophonistin und Komponistin Kira Linn veröffentlicht Anfang Oktober ihr zweites Studioalbum „A Traveller’s Tale“. 2016 gründete sie Ihr Sextett alias „Linntett“, dessen erste CD im Juni 2017 in der Jazzthing Next Generation Reihe erschein. Heute gibt es exklusiv die erste Single aus dem neuen Werk als Videopremiere bei uns. Mit Jorge Rossy, Domenic Landolf und dem Linntett nimmt „Homeless, But Not Hopeless“ Fahrt auf. Vorhang auf!