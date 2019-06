Diego Piñera ist derzeit unermüdlich, wenn es um das Produzieren von Studiosessions geht. So hat er sich im Februar wieder mit seinem Trio, Saxophonist Mark Turner und Bassist Ben Street, im Shapeshifter Lab in Brooklyn getroffen und dabei u.a. den Monk Klassiker „Evidence“ eingespielt. Glücklicherweise hat Daniel Lindenblatt seine Kamera draufgehalten und so können wir heute eine weitere, exklusive Videopremiere aus dem Hause Piñera präsentieren. Viel Vergnügen!