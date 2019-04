Bruut kommen aus den Niederlanden und haben gerade mit „V“ ein neues Album in die Plattenläden gelegt. Das Quartet aus Amsterdam hat sich vor allem in den Kopf gesetzt, einen tanzbaren Jazz unters Volk zu bringen. Wie das klingt, kann man in der exklusiven Videopremiere zu „Klets“ bei uns hören und sehen. Bühne frei!