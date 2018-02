Ab Mitte März kommt Anthony Strong auf ein paar Termine von der Insel aufs europäische Festland gereist. Um die Vorfreude auf seine Konzerte zu steigern hat er mal schnell im Studio von einer Kamera begleitet den Klassiker „Softly As A Morning Sunrise“ eingespielt, begleitet von Nick Costley-White an der Gitarre, Spencer Brown am Bass und Andy Ball am Schlagzeug.

Hier noch die Termine im Detail

17.03.2018 D-Halle, Konzerthalle St.-Ulrich-Kirche

18.03.2018 D-Münster, Hot Jazz Club

19.03.2018 D-Darmstadt, Centralstation

21.03.2018 D-Kaiserslautern, Kammgarn

22.03.2018 D-München, Unterfahrt

23.03.2018 A-Lustenau, Jazzclub

24.03.2018 D-Elmau, Schloss Elmau

