Editorial 157 Liebe Leserinnen und Leser,

in gleich zwei oder eigentlich drei Artikeln in dieser Ausgabe geht es um Routinen. Unsere Titelheldin Julia Hülsmann befördert sich selbst gerne mit Schwung aus der Komfortzone, um nicht in wohlfällige Routine zu verfallen – und hat genau darin eine gewisse Routine entwickelt: „Routiniert gegen Routinen“ ist die Titelstory (S. 38) entsprechend betitelt. Der Vermeidung musikalischer Routinen förderlich ist es beispielsweise, immer wieder neue Mitmusikerinnen in ihr eingespieltes Quartett zu integrieren – etwa die norwegische Trompeterin Hildegunn Øiseth.

Welche Routinen und Rituale Jazzmusikerinnen dabei helfen, ein kreatives Leben zu führen und immer wieder Neues in die Welt zu bringen, das untersucht der in New York lebende Tenorsaxofonist Tobias Meinhart in unserer neuen Reihe „Routines & Rituals“. Dokumentarisch festgehalten werden die Begegnungen von der New Yorker Fotografin Mariana Meraz. In der ersten Folge treffen die beiden die Schlagzeugerin und Komponistin Terri Lyne Carrington und den Saxofonisten Joe Lovano (S. 48).

Äußerst beliebt bei Ihnen ist der alljährliche Überblick mit den Lieblingsalben unserer Mitarbeiterinnen. Wie immer hält er einige Überraschungen bereit, insbesondere an der Pole Position – mehr sei hier nicht verraten (S. 58).

Unsere Konzertreihe „Jazz thing at the King“ im Kölner Jazzclub King Georg geht am Dienstag, dem 25. Februar 2025 mit einem Duo aus zwei Musikerinnen vermeintlich ganz unterschiedlicher Herkunft und Stilistik weiter: der aus der Klassik kommenden Pianistin Johanna Summer und dem groovelastigen Saxofonisten Jakob Manz – in unserer großen Story (S. 62) geben sie Einblicke in ihre Zusammenarbeit.

Auch unsere neue Konzertreihe „Jazz thing at Nica Jazz Club“ in Hamburg wird fortgesetzt: Am Dienstag, dem 18. März 2025 zu erleben ist das isländische Quartett ADHD, das seit jeher routiniert alle Konventionen sprengt.

Wir wünschen viel Freude mit dieser Ausgabe – und hoffen auf ein gutes neues Jahr für uns alle!

Axel Stinshoff

Chefredakteur Jazz thing & Blue Rhythm