Contents Ausgabe 139

Features Nr. 139|2021

Nils Landgren

Go for it!

Seine Liebe zur Black Music, Anfangsjahre zwischen Stahlwerk und Rockclub sowie „Female Empowerment“: Nils Land­gren hat im Interview aus seiner schwedischen Hütte nicht nur über das elfte Album seiner Funk Unit gesprochen.

Vijay Iyer

Rooms Of An Old House

Meint der Titel „Uneasy“ die Musik (das wäre reine Koketterie) oder die Umstände, unter denen das neue Album im Trio mit Bassistin Linda May Han Oh und Drummer Tyshawn Sorey entstanden ist? Wie sooft im Leben und in der Kunst ist die Sinnfrage entscheidend.

Hiatus Kaiyote

So simpel, so komplex

Die Welt für einen Moment zum Stillstand bringen und dazu einladen, nur in diesem Moment zu verweilen – das gelingt der australischen Band Hiatus Kaiyote mit ihrem dritten Album wieder vorzüglich.

Marc Ribot

Leben und laut sein

Verzweiflung macht keinen Sinn. Deshalb hat Marc Ribot sein neues Album „Hope“ genannt – und rockt mit seiner Band Ceramic Dog gegen Unlust und Unvernunft. Die Freude am gemeinsamen Aufnehmen und Abhängen hört man der Platte an.

Martial Solal

Auf dem Zenit

Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Kurz nach seinem so berührenden wie umjubelten Recital im Pariser Salle Gaveau entschied sich der heute 93-Jährige, den Klavierdeckel künftig nicht mehr hochzuklappen. Als Abschiedsgruß wurde das Konzert nun veröffentlicht.

Cymin Samawatie

Differenz als Kraftstoff

Mit dem vielköpfigen, aus (fast) der ganzen Welt stammenden Trickster Orchestra hebt Sängerin und Komponistin Cymin Samawatie gemeinsam mit Schlagzeuger Ketan Bhatti das interkulturelle Konzept ihrer Band Cyminology auf eine noch höhere Ebene.

Daniel Lanois

A Church With No Walls

Dub und Gospel haben wenig gemein. Der kanadische Produzent und Songwriter Daniel Lanois versteht sich jedoch seit Jahrzehnten auf die Freilegung musikalischer Reservate, in denen möglich ist, was andernorts als undenkbar gilt.

Pablo Held trifft … Billy Hart

Conversations, Teil 13: Sei der Dirigent!

Lieblingsalben, gerade Achtel, binäre und ternäre Rhythmen, invertierte Paradiddle und die Zusammenarbeit mit veritablen Legenden wie Shirley Horn, Wayne Shorter, Joe Zawinul und Antonio Carlos Jobim: Mit Drummer Billy Hart hatte Pianist Pablo Held einiges zu besprechen.

Stories

Anthony Joseph

Der Klang der Worte

James Brandon Lewis

Common Things, Uncommon Ways

Tobias Meinhart

Musik in Farben

Birgit Minichmayr

Piratin singt Shakespeare

Charnett Moffett

Der Welt mit Liebe begegnen

Ack van Rooyen

Das Flügelhorn als Sprachrohr

Dobet Gnahoré

Ivorische Palette

Edi Nulz

Der Ritter von der lustigen Gestalt

Max Clouth

Die andere Seite

Gilles Grethen

Noten zum Leben erwecken

Intro

Dave Holland, Philip Lassiter, Raul de Souza, Alex Riel & Stefan Pasborg Universe, Dejan Terzic, Veronica Swift, Joe Barbieri, Branko Galoic, André Nendza, Tandem, Folge 3: Johannes Enders & Rainer Böhm, Michel Meis, Matti Klein, Fabia Mantwill, Yelena Eckemoff, Marina & The Kats, ZZ Quartet, Greg Lamy, Paier/Valcic/Preinfalk

Standards

Facts and Fakes, Notes from New York, Mauerpark, Live things, Jazz Not Jazz, Homegrown, Blue Rhythm, Free ’n’ Easy, Play, On Tour/Festivals, Scene & Heard