Phillip Dornbuschs Projektor

Am Start zu stehen und nicht loslaufen zu dürfen: Das kommt vor allem bei jungen Musikern, die vor Tatendrang und Ideen geradezu überlaufen, einer Höchststrafe gleich. Doch Phillip Dornbusch dachte vor allem pragmatisch: Den ersten Lockdown im Frühjahr nutzte der Saxofonist, um intensiv zu üben. Nun erscheint das erstaunliche CD-Debüt seiner Band Projektor – ein Hoffnungsschimmer, nicht nur für die Jazz thing Next Generation, sondern weit darüber hinaus.

Keine Frage: Die Musiker leiden wie nahezu alle Künstler. Zum zweiten Mal eine Vollbremsung, abermals durfte keiner auftreten, was viele mitunter sogar an ihrer Daseinsberechtigung zweifeln ließ. Die ewige Relevanzdiskussion beschäftigt gerade solche, die um ihre Existenz kämpfen. Man könnte ja Erwartungshaltungen bedienen. Oder wie im Falle von Phillip Dornbusch einfach versuchen, die Welt ein kleines Stückchen bes­ser zu machen. Sozusagen ein längerfristiges Gedankenmodell.

„Ich möch­te mit meiner Musik bestimmte Probleme ins Bewusstsein rufen“, erklärt der 26-jährige Tenorsaxofonist seinen eingeschlagenen Weg. „‚Mourning‘ zum Beispiel habe ich geschrieben, als im Juli 2019 das Schiff Sea-Watch 3 mit all den Flüchtlingen in Italien festgesetzt wurde. Das hat mich sehr bewegt, und aus diesen Gefühlen heraus ist das Stück entstanden. Wenn wir es live spielen, stelle ich mir vor, dass sich das Publikum mit der Geschichte auseinandersetzt. Und so möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sich Dinge in eine andere Richtung bewegen.“