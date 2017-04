Österreich: Glatt & Verkehrt

58erl- in Ehr‘nDen ganzen Juli hindurch wird das Festival Glatt & Verkehrt in der niederösterreichischen Region Wachau Weltmusik, Jazz und Artverwandtes in 36 Konzerten mit Musikern aus 30 Ländern präsentieren. Eröffnung und Vorprogramm dieser 21. Ausgabe fokussieren auf heimische Klänge: So wird bei einer Schifffahrt auf der Donau die Oberammergauer Combo Kofelgschroa spielen, im Schloss zu Spitz führt Ernst Molden seinen Donaulieder-Zyklus auf, Wiener Soul gibt es mit 5/8erl in Ehr‘n. Ein Hörgarten in Schiltern kombiniert Texte von Walser und Kafka mit Klängen des Trios Brot & Sterne und des Duos Anne Bennent & Otto Lechner.

In der letzten Juliwoche startet mit den Blechblas-Lokalmatadoren Federspiel das Hauptfestival in Krems und widmet sich in Themenabenden der weiten Welt: Ein Harfenspecial lässt Kora (Seckou Keita), die äthiopische Königsharfe (Fendika) und den kolumbianischen Virtuosen Edmar Castañeda aufeinandertreffen, in einem Latin-Blend geben sich Jazzgitarrist Kurt Rosenwinkel, die Peruaner von Bareti und der Mexikaner Juan Pablo Villa die Klinke in die Hand. Blick Bassy, Idris Ackamoor und Salif Keita gestalten eine afrikanische Nacht, Bowie-Saxofonist Donny McCaslin begegnet dem Songwriter Sam Amedon und der Band Ranky Tanky von den Georgia Sea Islands.

