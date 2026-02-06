Stans: Musiktage@30

Duo Räss-GabrielZum 30. Mal gehen die Stanser Musiktage im schweizerischen Kanton Nidwalden vom 15. bis 19. April ins Rennen. Auf 18 großen und kleinen Bühnen in und um Stans finden 60 Kulturereignisse und davon über 40 Konzerte statt. „Das Spannungsfeld zwischen Innovation und Tradition machen wir zum Jahresthema: ‚Zwischen Kontinuität & Veränderung‘ gibt uns den Rahmen zur Beschäftigung mit dem Wandel und unserer DNA. Denn trotz stetem Wandel soll die Stanser Musiktage-DNA auch in Zukunft erhalten bleiben“, schreiben die Veranstalter.

Im Programm findet man viele Schweizer Entdeckungen: Neben den schon etablierten Größen wie dem Songwriter Dino Brandão oder dem Neuen-Volksmusik-Star Nadja Räss im Duo mit der Akkordeonistin Rita Gabriel sind zum Beispiel die Indie-Band Kush K oder die Sängerin Paquita Maria vor Ort. Nik Bärtsch führt seine Hör-Saga „Wätterglüüt“ zwischen Jazz und Volksmusik auf. Aus Portugal kommt die Electro-Künstlerin Ana Lua Caiano zu den Eidgenossen, aus Brasilien die Funkband Bixiga 70 und Jazz-Größe Amaro Freitas. Roberto Fonseca & Vincent Ségal stellen ihr neues Duo-Album vor, neue „Abfallmusik“ kommt mit Fulu Miziki aus der DR Kongo, und Kolumbien schickt die Singer/Songwriterin La Muchacha in die Alpen.

