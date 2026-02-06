Halle: Next Generation Women in Jazz

Im Rahmen des 21. Festivals Women in Jazz vom 5. bis 9. Mai in Halle (Saale) findet zum 7. Mal der Wettbewerb „Women in Jazz – Next Generation Virtuell“ statt. Wirklich virtuell ist dabei allerdings nur die erste Runde, in der Bewerberinnen sich einem Online-Voting auf der Festivalwebseite stellen. Die drei Gewinnerinnen werden zu einem Konzert am 5. Mai in der Halleschen Georgenkirche eingeladen, um dort mit einem maximal einstündigen Set Jury und Publikum zu überzeugen. Aus deren kombinierten Urteilen wird die Gewinnerin des Jazzpreises der Stadt Halle (Saale) ermittelt. Zu früheren Preisträgerinnen gehören die polnische Vibrafonistin Izabella Effenberg (2020), die Schweizer Sängerin Fiona Grond (2021), die österreichische Geigerin und Sängerin Cozy Friedel (2023) sowie im vergangenen Jahr das Klangwelten-Duo, bestehend aus Karina Barthel (Stimme) und Carlotta Ribbe (Vibrafon). Der Hauptpreis ist mit 1.000 Euro, die beiden zweiten Preise mit jeweils 500 Euro dotiert. Die Bewerbung hat begonnen und läuft noch bis zum 2. März.

