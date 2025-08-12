Freiburg: Blues Festival

The See See RidersZum zwölften Mal wird vom 7. bis 13. November das Freiburg Blues Festival stattfinden. 2025 ist es den Veranstaltern gelungen, den Wettbewerb „German Blues Challenge“ an die Dreisam zu holen. Hier wird er nun in Kooperation mit dem Blues Baltica e.V. aus Eutin ausgetragen, wo die Challenge bisher stattfand, nun soll sie dauerhaft im Breisgau verankert werden. Antreten werden dort das traditionell orientierte Chris Kramer Duo aus Dortmund, die Blues-Rock-Band Luke aus Völklingen, das Quartett Tipitina mit Boogie-Pianist Thomas Scheytt aus Waldkirch sowie die Sean Athens Band mit ihrem Blues-Rock aus Iserlohn. Die Gewinner qualifizieren sich für die Teilnahme für die „European Blues Challenge im polnischen Katowice und die „International Blue Challenge“ in Memphis.

Auch das übrige Konzertprogramm ist spannend aufgestellt: Zur Eröffnung werden in der Freiburger Markthalle die Zydeco Playboys aus Stuttgart auftreten, einen Frühschoppen gibt es mit der Sean Athens Band. Einen irischen Seitenpfad macht die Sängerin Kaz Hawkins auf, die mit Gitarrist Stef Paglia anreist. Aus Chicago werden Robbin Kapsalis und Sharon Lewis nach Freiburg kommen, der in der Schweiz lebende Kalifornier und Joe-Bonamassa-Weggefährte Kirk Fletcher bringt seine Gitarrenkünste mit. Der traditionelle Ausflug nach Kandern im Schwarzwald wird in diesem Jahr vom italienischen Blues-Rocker Mike Sponza bestritten. Zum Abschluss in der Wodan-Halle stehen The See See Riders und Wild Flame auf der Bühne. Das Festival wird vom Verein Bluesfreunde Freiburg e.V. organisiert, der bereits zweimal den „German Blues Award“ für das beste Bluesfestival Deutschlands gewann.

Weiterführende Links

Freiburg Blues Festival