Norient: Schweizer Musikpreis

Thomas Burkhalter NorientDie Online-Plattform Norient hat einen Spezialpreis Musik vom Schweizer Bundesamt für Kultur erhalten. Seit seiner Gründung 2002 in Bern durch den Journalisten Thomas Burkhalter hat sich Norient vom Musikblog zu einem vielschichtigen audiovisuellen Netzwerk entwickelt, das sich mit den neuesten Entwicklungen globaler Musikphänomene befasst. Norient verknüpft in seinen Beiträgen, die von Autorinnen und Autoren weltweit beigesteuert werden, Journalismus, Kunst und Wissenschaft nicht nur in Texten, sondern auch in Podcasts und experimentellen Formaten. Zentrales Anliegen ist dabei stets die Befreiung vom eurozentrischen, westlichen Blick, der exotisierend auf die Szene schaut, hin zu einer gleichberechtigten, inklusiven und dekolonialen Perspektive.

Neben der Online-Plattform publiziert Norient digitale und physische Bücher im eigenen Verlag, aktuelle Veröffentlichung ist der Sammelband „Home Is Where The Heart Strives“ über die Bedeutung von Orten und Kontexten für Musik und Sound. Weitere Bestandteile der Arbeit von Norient sind die Podcast-Serie „TIMEZONES“ und die virtuellen Ausstellungen „Norient City Sounds“, die bereits die Szene von Bogotá, Colombo oder Beirut beleuchteten. Burkhalter fühlt sich und sein Team durch den Preis geehrt: „Der Preis verleiht Norient nationale Anerkennung und zusätzliche Sichtbarkeit. Gerade heute scheint mir das wichtiger denn je: Die Ideen, Träume, Kämpfe und Ängste von Künstler/-innen und Denker/-innen stehen zunehmend im Kontrast zu einer Welt, die von Vereinfachung, Polarisierung und Radikalisierung geprägt ist. Dass ihre Stimmen auch in Zukunft gehört werden – von einem spezialisierten wie auch breiten Publikum – bleibt unser Anliegen.“

