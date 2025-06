Darmstädter Jazzforum: Journalist/-innen-Camp

Das Jazzinstitut Darmstadt lädt begleitend zum diesjährigen Darmstädter Jazzforum vom 25. bis 28. September zu einem Journalist/-innen-Camp ein. Bis zu acht angehende oder bereits aktive Kulturjournalist/-innen erhalten die Gelegenheit, das 19. Jazzforum journalistisch zu begleiten. Professionell unterstützt von der Journalistin und Kuratorin Sophie Emilie Beha entstehen in dieser Zeit Texte, Interviews, Podcasts oder audiovisuelle Beiträge, die während der Tagung und im Nachgang veröffentlicht werden. Im Mittelpunkt stehen neue Themen, Perspektiven und Haltungen im Jazz und der Improvisierten Musik – aber auch der Austausch untereinander und ein neugieriger Blick auf die Szene. Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos, Unterkunft wird gestellt. Zusätzlich gibt es ein Tagesgeld von 24 Euro, die Kosten für die Anreise mit der Bahn werden übernommen. Bewerbungen bis 30. Juni an jazzforum@jazzinstitut.de.

