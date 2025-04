Düsseldorf: Young Jazz Talent Award

Irina Alekseeva2022 rief die „Ringbeck Foundation“ ihren „Young Jazz Talent Award“ ins Leben, um noch nicht etablierte Jazzmusiker/-innen im Alter von 16 bis 23 Jahren in der Karriere-Entwicklung zu fördern. Das inhaltliche Konzept wurde vom Vorstandsmitglied Jürgen Ringbeck sowie dem Düsseldorfer Schlagzeuger und einstigen künstlerischen Leiter der Jazz-Schmiede, Peter Weiss, entwickelt. Seit 2022 ist jedes Jahr ein Instrument des Jazz im Mittelpunkt dieses Wettbewerbs. Stand das erste Jahr mit dem jungen Drummer Merlin Hellenkamp im Zeichen des Schlagzeugs, so fokussierte man sich 2023 mit Paul Küppers auf das Piano und präsentierte 2024 mit Eva Swiderski eine junge Sängerin als Siegerin des „Young Jazz Talent Award“.

2025 heißt es nun „… Guitars Only“. Vier junge Gitarrist/-innen stellen sich am 10. Mai in der Jazz-Schmiede Düsseldorf dem Votum der Jury und des Publikums. Irina Alekseeva, Mathis Everding, Liam Möller und Jan Schrüllkamp spielen zuerst mit Tobias Weindorf (Piano), Caris Hermes (Bass) und Roland Höppner (Drums) als Rhythmusgruppe kurze Sets, bevor der oder die Preisträger/-in ausgewählt und bekannt gegeben wird. Zu gewinnen gibt es ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro, mit dem eine Tournee mit Konzerten in Düsseldorf (Jazz-Schmiede), Bielefeld (Bunker Ulmenwall), Köln (Loft) und Oldenburg (Jazzclub Alluvium) finanziert wird.

