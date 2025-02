Winterthur: Afro-Pfingsten

Amadou & MariamDas Festival Afro-Pfingsten im schweizerischen Winterthur hat das Line-Up für die kommende Ausgabe vom 5. bis 8. Juni bekannt gegeben. Spielorte sind das Salzhaus, die Bar Albani und das Gaswerk. Start ist am Donnerstag, den 5. Juni, mit dem HipHop-Kollektiv Massive Tribe, das sich im ghanaischen Accra formierte und die schweizerisch-kongolesische Sängerin Alina Amuri als Gast empfängt. Mit Big Joanie und dem marokkanischen Trio Lazywall werden punkige und rockige Töne angeschlagen. Eine Reggae Night featuret den Kenianer Gunda Wechee, Dennis Browns Tochter Marla Brown und als Headliner den ghanaischen Star des Genres, Rocky Dawuni.

Mit DaWill, K.Zia und Pronto stellen sich in einer „Urban Beats“-Nacht von HipHop und Afrobeat geprägte Künstlerinnen und Künstler aus Berlin, Brüssel und Solothurn vor, die afrikanische und karibische Roots haben. Zum Finale kommen dann schließlich am Sonntag große Namen aus Mali, dem Senegal und Guinea auf die Bühne: Nach einem Intro der in der Schweiz lebenden Kenianerin Claudia Masika lassen sich Habib Koité, Aly Keita und Lamine Cissokho in der Band Mandé Sila erleben, bevor Amadou & Mariam den Abschluss feiern.

