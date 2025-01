Köln: Jazz Against The Machine

schlechtBereits zum 24. Mal findet vom 28. bis 30. Januar das Festival „Jazz Against The Machine“ (JATM) im Kölner Artheater statt, organisiert und verantwortet vom Fachbereich Jazz/Pop der Hochschule für Musik und Tanz Köln. An drei Abenden präsentieren vielseitige Studierendenbands und -ensembles ihre musikalischen Visionen. Auch diese Ausgabe steht für musikalische Vielfalt und die Kraft kreativer Kollaborationen. Ob Indie-Pop-Fans, Jazz-Enthusiast/-innen oder Liebhaber/-innen experimenteller Klänge: Das Festivalprogramm zeigt die Energie und Kreativität der jungen Künstler/-innen.

Mit dabei sind unter anderem LIYO und einem Indie-Pop mit ehrlichen, deutschsprachigen Texten, das Trio tungtvann mit frei improvisierter Musik und Carbon Twin mit experimentellen Rock. Weiter geht es mit dem Duo schlecht mit einer Performance aus HipHop-Beats, Jazz und Funk, dem David Bejers Sextett mit seiner einzigartigen Verbindung von modernem Jazz und Indie-Elementen und dem Project M mit einem multisensorischen Erlebnis aus Musik, Tanz und Visuals. Zudem mixt die Gökce’s Band feat. Süeda türkische Klassik mit Jazz und Musiktheater, während Lail & Lomar Indie, Jazz und Klassik kombinieren. Das komplette Programm mit allen Infos gibt es auf der JATM-Website im Internet.

