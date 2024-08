Peitz: Artist Talk Alexander von Schlippenbach

Alexander von SchlippenbachIn diesem Jahr erhielt der 86-jährige Pianist Alexander von Schlippenbach, der als Mitgründer des europäischen Free Jazz gilt, den Berliner Jazzpreis und Deutschen Jazzpreis jeweils für sein Lebenswerk. Auf der diesjährigen Jazzwerkstatt Peitz wird er mit seinem Projekt Monks Casino auftreten, einem von ihm gegründeten Ensemble, das seine Bearbeitung von Monks Gesamtwerk an einem Abend aufführt. Am Samstag, den 17. August wird von Schlippenbach im Gespräch mit Ulf Drechsel auf der Jazzwerkstatt Peitz über seine künstlerische Praxis berichten sowie über seinen Werdegang, über sein Studium bei Bernd Alois Zimmermann in Köln und die Gründung seines bis heute bestehenden Free-Jazz-Orchesters Globe Unity erzählen.

Er wird auch über das Aufwachsen nach dem Zweiten Weltkrieg in zerbombten Straßen, die Entdeckung der freien Musik als Gegenpol zu einem traumatisierten, verstummten Land, die pulsierende Energie während der Studierendendemonstrationen 1968, die Zusammenarbeit mit den Musiker/-innen in Ostberlin, die Gründung der international einflussreichen Plattenfirma FMP als Plattform für internationale Freie Musik, über Cecil Taylor und seine erste Begegnung mit dem großen Thelonious Monk als junger Musiker sprechen. Die Jazzwerkstatt Peitz unter der Leitung von Marie Blobel findet am Wochenende vom 16. bis 18. August stattfinden. Neben Konzerten mit Mette Rasmussen, Peter Evans, Joëlle Léandre, Aki Takase und Willi Kellers, der den ersten Brandenburger Jazzpreis bekommt, wird es auch einen sonntäglichen Jazzgottesdienst geben.

