Hamburg II: Jazz Open

NDR BigbandSeit 1996 findet jedes Jahr im Sommer das Festival Jazz Open Hamburg statt, das bei freiem Eintritt zwei Tage lang das Publikum vor den Musikpavillon in Planten un Blomen lockt, Hamburgs vielleicht schönster Parkanlage überhaupt. Organisiert und verantwortet wird dieses Open-Air-Jazzfestival von Anfang an durch das Jazzbüro Hamburg, im Mittelpunkt des Programms steht natürlich die umtriebige Jazzszene in der Hansestadt. Tradition ist mittlerweile auch, dass die Jazzredaktion von NDR Kultur die Konzerte mitschneidet und im Rahmen der Konzertstrecke im Hörfunkprogramm des Norddeutschen Rundfunks zu einem späteren Zeitpunkt ausstrahlt. Dieses Jahr wird Jazz Open Hamburg am 31. August und 1. September stattfinden.

Opener ist das Konzert mit dem Quartett des jungen Saxofonisten Bennet Agah, der mit seiner Band bei der letzten Bundesbegegnung Jugend jazzt einen Auftritt beim Jazzfestival Viersen gewonnen hat. Weiter geht es mit dem Vocal-Jazz der Carat Ansu Group und dem Modern Jazz vom New Aquarian Ensemble, in dem der Schlagzeuger Björn Lücker mit aufstrebenden Talenten aus Hamburg kooperiert. Bevor die NDR Bigband mit ihrem diesjährigen Gast Kalle Kalima aus Berlin den ersten Festivaltag beschließt, betritt das Quartett des Hamburger Gitarristen Pouya Abdi den Musikpavillon und stellt das aktuelle Album „Govinda und Kamala“ vor.

Der zweite Tag wird mit dem Konzert vom Duo Jazzul eröffnet, das den NDR-Bigband-Trompeter Ingolf Burkhardt und den Gitarristen Roland Gabezas mit Burkhardts Tochter Ella zusammenbringt. Dann sind noch bei den Jazz Open 2024 zu hören: IVYMIND der in Hamburg lebenden, englischen Klarinettistin Samantha Wright, das Nordsnø Ensemble mit einer Verbindung aus skandinavischer Folklore und zeitgenössischem Jazz und als Festival-Kehraus das Moisés P. Sanchez Quartett aus Spanien.

