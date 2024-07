Rostock: APPLAUS

APPLAUSSeit elf Jahren wird der APPLAUS als „Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstatten“ vergeben. Ausgeschrieben wird dieser Spielstättenprogrammpreis des Bundes erneut durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), Claudia Roth von Bündnis 90/Die Grünen, in sechs Kategorien sind Preisgelder in Höhe von insgesamt 1,6 Millionen Euro vorgesehen. Bis 23. Mai konnten sich Spielstätten des Jazz, der Pop- und Rockmusik bewerben, eine Jury entscheidet nun über die Spielstätten, die in diesem Jahr mit einem APPLAUS ausgezeichnet werden. Bewerben konnte man sich in den Kategorien „Beste Livemusikprogramme“, „Beste Livemusikspielstätten“ und „Beste kleine Spielstätten und Konzertreihen“, zudem werden Preise in den Sonderkategorien „Awareness“, „Inklusion“ und „Nachhaltigkeit“ vergeben. In diesem Jahr findet die Verleihung der APPLAUS-Awards am 20. November in Rostock statt.

„Mit dem APPLAUS setzen wir ein klares Zeichen der Wertschätzung für herausragende Livemusikspielstätten und -programme in ganz Deutschland“ sagt Katja Lucker, Geschäftsführerin der die Durchführung des APPLAUS organisierenden Initiative Musik gGmbH. „Wir freuen uns auf Rostock als Austragungsort in diesem Jahr! Großartige Orte wie das Peter-Weiss-Haus, das im vergangenen Jahr mit dem Hauptpreis in der Kategorie ,Beste Livemusikspielstätten‘ ausgezeichnet wurde, sind Teil der engagierten Club- und Spielstättenlandschaft Deutschlands. Genau dieses Engagement wollen wir mit dem APPLAUS honorieren und freuen uns deshalb dieses Jahr in Mecklenburg-Vorpommern präsent zu sein.“

