Hollywood: Norah Jones kauft ein

Norah Jones2008 veröffentlichte Amoeba Music die erste Folge der wöchentlichen Youtube-Videoreihe „What’s In My Bag?“ mit Künstler/-innen, die in den Amoeba-Läden Vinylplatten aussuchen und über ihre Einflüsse und die neue Musik, die sie entdeckt haben, sprechen. Mittlerweile sind 830 Folgen gedreht worden und die 17. Staffel ist im Januar gestartet. Im März wurde Norah Jones, die gerade ihr neues Album „Visions“ veröffentlicht hat, eingeladen, sich im Amoeba-Store in Hollywood Platten auszusuchen. Ihre erste Wahl fiel auf eine Aufnahme der ägyptischen Pianistin Emahoy Tsege Mariam Gebru. Neben Gebrus einfühlsamem Spiel sind es auch die Beschreibungen der Musik und den einzelnen Instrumenten auf dem Cover, die sie faszinieren. Ebenfalls in die Einkaufstasche kommt Blossom Deary, die sie als Sängerin und Pianistin schätzt. Stevie Wonders Album „Talking Book“ habe sie durch ihre Jugend begleitet, wie auch R.E.M mit „Out Of Time“ und Dolly Partons „Jolene“. Wichtig sei Les McCann gewesen, besonders dessen Album „Never A Dull Moment! Live From Coast To Coast 1966-1967“, aber auch „The Tony Bennett / Bill Evans Album“.

