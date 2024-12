Schweiz: Alpentöne

Nik BärtschDas Schweizer Festival Alpentöne wird im kommenden Jahr unter dem Titel „Stimmen & Sprachen“ stehen. Vom 14. bis 17. August möchte man Altdorf „in ein kleines Babylon“ verwandeln und in abgelegenen Alpentälern von Slowenien und Bayern über Aosta bis in die Provence musikalisch unbekannte Sprachen, Idiome und Dialekte erforschen. 40 Ensembles sollen zum Zuge kommen, sie singen in 20 Sprachen, darunter Ladino, die Walsersprachen und die wallisischen und provençalischen Dialekte. Eine Auftragsarbeit bringt der Urner Bassist Lukas Traxel zu Gehör, wenn er drei Stimmen aus dem Aostatal mit Jazzimprovisation konfrontiert.

Der Zürcher Pianist Nik Bärtsch kommt mit dem meteorologisch gefärbten „Wätterglüüt“ nach Altdorf, und auch das neue Solo-Programm von Schlagzeuger Lucas Niggli tönt nach Wetterphänomen: „Föhnrausch“. Volksliedgut wird bei Roman Walker und Roman Blum in einer viersprachigen Suite für Chor und Instrumentalbegleitung neu eingebettet. Weitere Gäste bei Alpentöne sind außerdem viele Neuentdeckungen für deutsche Ohren: Louise Knobil, Laure Betris, Lorène Quinodoz und Vent Negru. Der Auftakt findet in dem aus Emil Steinbergers Sketch bekannten Ort Wassen statt: Am 31. Juli spielen im berühmten Kirchlein das Duo Nadja Räss und Rita Gabriel sowie das Tessiner Streichquartett Mountain Strings auf.

