Jazz im Pferdestall: Lothar Müller

Lothar MüllerZwölf Jahre lang hat der Trompeter Nils Wülker das Programm der Reihe „Jazz im Pferdestall“ auf Schloss Agathenburg bei Stade im nördlichen Niedersachsen als künstlerischer Leiter verantwortet. In dieser Zeit sorgte er dafür, dass junge Talente ebenso wie vertraute Gesichter und große Namen des Jazz in dieses idyllisch-ländlich gelegene Kulturzentrum kamen. Kürzlich gab man bekannt, dass der Hamburger Gitarrist Lothar Müller die Nachfolge von Wülker bei „Jazz im Pferdestall“ angetreten hat. „Mir gefällt an der Reihe die konstant hohe Qualität und ich habe nicht vor, alles neu zu erfinden“, so Müller. „Ich kann da auf eine sehr gute Arbeit meines Vorgängers aufbauen und vielleicht hier und da die Akzente etwas anders setzen, vielleicht manchmal die musikalischen Ränder des Jazz noch etwas mehr ausloten.“

Außerdem hat man das Programm der Spielzeit 2025 veröffentlicht, das Müller zum ersten Mal zusammengestellt hat. Den Startschuss in die neue „Jazz im Pferdestall“-Saison macht am 21. März das Lukas Klapp Quartett, gefolgt vom Trio des Saxofonisten Christoph Möckel am 21. April und dem Quartett Ivymind um die in Hamburg lebende, englische Klarinettistin Samantha Wright mit Müller als Gitarristen. Der 13. Juni wird ein Open-Air-Konzert vor der Kulisse von Schloss Agathenburg sein – mit der Band SoulJazz Experience des Multiinstrumentalisten YORK. In der zweiten Jahreshälfte treten David Helbock Random/Control mit der Sängerin Filippa Gojo am 22. August, Deadeye mit Kit Downes (Orgel), Reinier Baas (Gitarre) und Jonas Burgwinkel (Drums) am 19. September und das französische Trio FUR mit Hélène Duret (Klarinette), Benjamin Sauzereau (Gitarre) und Maxime Rouayroux (Drums) am 10. Oktober auf. Am 14. November wird es dann auf Schloss Agathenburg noch das Preisträgerkonzert des Wettbewerbs „Campus Jazz“ geben.

