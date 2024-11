Juan Luis Guerra: Vier Latin Grammys

Juan Luis Guerra „Radio Guira“Bei der 25. Austragung der „Latin Grammys“ gab es mit der Krönung von Juan Luis Guerra ein unerwartetes Comeback. Der Dominikaner war einst einer der großen Superstars im Merengue- und Bachata-Fach, in jüngerer Zeit war es dann eher still um ihn geworden. Allerdings kehrte er 2024 mit einer hörspielhaften EP namens „Radio Guira“ zurück, und diese Veröffentlichung wurde nun gleich viermal bedacht: Die Single „Mambo 23“ erhielt die Auszeichnung „Record Of The Year“, die EP gewann in den Kategorien „Album des Jahres“, „Best Tropical-Song“ und bestes „Merengue/Bachata-Album“.

Guerras uruguayischer Kollege Jorge Drexler konnte in der Sparte „Best Singer/Songwriter“ siegen, außerdem wurde sein Titel „Derrumbe“ zum „Song des Jahres“ gekürt. In der „Urbano“-Abteilung setzte sich mit dem Werk „Mañana Será Bonito (Bichota Season)“ die Kolumbianerin Karol G durch, die argentinische Sängerin Nathy Peluso räumte dreimal in den Kategorien Langformat-Video, bester Alternative-Song und bester Rap-Song ab.

