Buch: Von der Concertina zum Bandoneón

„Von der Concertina zum Bandonéon“Der Bandoneonist Jürgen Karthe gilt als einer der großen Experten für die Geschichte seines Instruments. Der gebürtige Dresdner hat Ausbildung und Spielerfahrung vom Erzgebirge über Rotterdam bis nach Buenos Aires, musizierte mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden und mit dem Gewandhausorchester Leipzig. Karthe ist Gastdozent an der Musikschule Chemnitz und entwickelt derzeit ein 25-köpfiges Bandoneónorchester-Projekt. Nun legt er auch das Buch „Von der Concertina zum Bandoneón“ vor, in dem er die Geschichte des Bandoneóns und der Concertina von ihrer Erfindung in Chemnitz und Carlsfeld, der Vermarktung in Krefeld durch Heinrich Band, dem Export nach Südamerika und der Rückkehr nach Europa mit dem Tango Argentino aufrollt. Eine CD mit Musikbeispielen ist beigelegt, sie erlaubt die Entwicklung des Instruments nachzuvollziehen. Das Buch ist eine Initiative der Sächsischen Mozart-Gesellschaft als Beitrag zum Kulturhauptstadtjahr 2025 in Chemnitz. Bis zum 2. November kann man sich für den Erwerb des Buches zum Vorzugspreis subskribieren.

Weiterführende Links

Subskription