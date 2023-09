Gütersloh: Konzertreihe

Aki Takase & Han BenninkIn der Reihe „Jazz in Gütersloh“ steht am 21. Oktober ein hochkarätiges Duo auf dem Programm: Die japanische Pianistin Aki Takase ist zusammen mit dem niederländischen Schlagzeuger Han Bennink zu erleben. Sie präsentieren ihr gemeinsames Album „Two For Two“ (Intakt/Harmonia Mundi), auf dem sich auch die Takase-Hommage an Bennink, „Ohana Han“, befindet. Fortgesetzt wird die Konzertreihe am 16. November: Dann ist das Speak Your Truth Trio im Theater Gütersloh zu Gast. Karolina Strassmayer, die der amerikanische Downbeat mehrmals unter die weltweit besten Altsaxofonisten wählte, hat sich mit ihrem Gatten und Schlagzeuger Drori Mondlak und dem Vibraphonisten David Friedman zusammengetan, um im Spannungsfeld zwischen lyrischer Schönheit und rhythmischem Drive spontan Musik zu kreieren. Letztes Konzert des Jahres ist erneut ein Duo: Am 15. Dezember spielen Pianist Vladyslav Sendecki und der Schlagzeuger Jürgen Spiegel, der sonst im gefeierten Tingvall Trio zu hören ist, in Gütersloh. Wuchtig und intim erzählen sie auf ihrem gemeinsamen Album „Solace“ (Skip/Soulfood) Geschichten in einem eigenständigen Sound, der erzählerisch und romantisch, gelegentlich sogar psychedelisch, aber immer befreit und spontan klingt.

