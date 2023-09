10: APPLAUS

Seit 2013 wird jährlich der „APPLAUS“ als Spielstättenprogrammpreis des Bundes vergeben. Im Auftrag der Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, organisiert die Initiative Musik die Ausschreibung und die Durchführung der Preisverleihungsgala. Eine Jury entscheidet darüber, welche Clubs und Spielstätten in Deutschland in welcher der drei Kategorien ausgezeichnet werden: beste Livemusikprogramme mit bis zu 50.000 Euro je Auszeichnung, beste Livemusikspielstätten mit bis zu 35.000 Euro je Auszeichnung und beste kleine Spielstätten und Konzertreihen mit bis zu 10.000 Euro je Auszeichnung. Zudem werden drei Sonderpreis für Awareness, Inklusion und Nachhaltigkeit mit bis zu 8.000 Euro je Auszeichnung vergeben. In diesem Jahr findet die „APPLAUS“-Gala am 23. Oktober im Pavillon in Hannover statt, die Gewinner-Clubs und -Spielstätten werden dann bekannt gegeben

„Wir blicken auf zehn erfolgreiche Jahre zurück, in denen wir Spielstättenbetreiber/-innen und regionale Veranstalter/-innen mit diesem so wichtigen Preis ehren konnten“, lautet das Resümee der Geschäftsführerin der Initiative Musik, Tina Sikorski. „Der ,APPLAUS‘ wurde seit seinen Anfängen im Jahr 2013 mehr als 700-mal vergeben, damit verbunden war die unglaubliche Summe von über 14 Millionen Euro an Preisgeldern. Diese Summe ist eine Anerkennung der Kulturpolitik für die kulturelle und soziale Bedeutung der deutschen Musik- und Clubkultur und wir als Initiative Musik sind ein kleines bisschen stolz, schon so lange unseren Teil zum Erhalt ihrer Vielfalt und Qualität beizutragen. Dass wir den ,APPLAUS‘ erstmalig in Niedersachsen ausrichten können, freut uns ganz besonders. Hannover liegt nicht nur im Herzen Deutschlands, sondern steht als UNESCO City of Music auch in besonderem Maß für das Thema Musik und Live-Kultur und passt damit in bester Weise zum ,APPLAUS‘.“

Weiterführende Links

„APPLAUS“