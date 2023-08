Paris: Deutsch-französischer Kulturdialog

Unter Führung von „Zone Franche“, der ältesten Selbstorganisation der europäischen Weltmusikszene, findet im Pariser Théâtre de l‘Alliance Française am 19. und 20. September eine Debatte zur musikalischen Vielfalt statt. Die letzte Veranstaltung dieser Art, an der Institutionen, Musiker und Kulturschaffende teilnahmen, gab es vor zehn Jahren, seitdem haben die Auswirkungen der Globalisierung zugenommen und sich neue Problemstellungen zu den Fragen von Identität und Nationalismus ergeben. Panels wird es unter dem Schwerpunkt „Musik und Geopolitik“ zu folgenden Themen geben: „Kulturelle Zusammenarbeit in Frankreich, Europa und weltweit zwischen ‚Entwicklungshilfe‘ und echtem Austausch“, „Welchen Platz hat Weltmusik in einer multipolaren Welt mit unterschiedlichen Spannungen?“, „Dekolonisierung und Restitution: Wie sieht es mit immateriellem Kulturerbe und Musik aus?“ sowie „Musik und (Im-)Migration: Einflüsse und Zusammenhänge von Migrationen auf musikalische, soziale und kulturelle Ideen für ein neues Weltbild“. Deutscher Partner von „Zone Franche“ in der Organisation dieser Debatte ist alba KULTUR, zusammen will man bis 2026 weitere Treffen dieser Art anstoßen.

