Conny Bauer: Geburtstagskonzert

Conny BauerDer Posaunist Conny Bauer wird am 4. Juli 80 Jahre alt. Aus diesem Anlass spielt er am kommenden Sonntag, dem 2. Juli, ein Konzert bei Jazz am Kaisersteg in Berlin-Niederschöneweide mit seinem Bruder Matthias, einem vor allem in der Neuen Musik bekannten Bassisten, und seinem langjährigen musikalischen Partner Günter „Baby“ Sommer am Schlagzeug. Zusammen mit Sommer hat Bauer (DDR-)Jazzgeschichte geschrieben, denn beide gehörten dem legendären Zentralquartett mit dem Saxofonisten Ernst-Ludwig „Luten“ Petrowsky und dem Pianisten Ulrich Gumpert an.

Wie der Zufall es will, wird die Band – damals hieß sie noch Synopsis – in diesem Jahr 50 Jahre alt. Eine erste DDR-Rundfunkproduktion wurde von der Westberliner Plattenfirma FMP veröffentlicht, danach erschienen die Aufnahmen bei Amiga: „Die Viererbande“, schrieb Bert Noglik, „personifiziert, was den ‚freien‘ Jazz in der DDR besonders machte: Spontanes und Strukturiertes, Hymnisches und Elegisches, Ausbruch und Aufbruch.“ Bauer spielte außerdem in den Bands Doppelmoppel (mit seinem Bruder Johannes), im Konrad-Bauer-Trio, in Bauer 4 mit seinem Sohn Louis Rastig am Klavier, bei FEZ mit dem Pianisten Hannes Zerbe und im Manfred Ludwig Sextett.

Weiterführende Links

Jazz am Kaisersteg