Ensemble Recherche: Subsahara

Bongani Ndodana BreenAfrika und zeitgenössische klassische Musik begegnen sich am 8. März in einem Konzert des Freiburger Ensemble Recherche, das unter dem Titel „Subsahara“ in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut im Jazzhaus präsentiert wird. Die Ensemble-Mitglieder lassen sich dabei auf den ghanaischen DJ und Fashion-Artist STELOOLIVE ein, der in Freiburg atmosphärische Sounds sammeln und diese mit den Musiker/-innen zu einem Stück verarbeiten will. Kerngedanke des Abends ist eine Perspektivverschiebung.

Nach Jahrhunderten der eurozentristischen Sichtweise in der klassischen Musik soll nun gefragt werden: „Wie hört sich Deutschland aus einem westafrikanischen Hörwinkel an? Was geschieht, wenn diesmal nicht ‚wir‘ auf ‚die anderen‘ sehen, sondern sich die Blickrichtung umdreht bzw. ein Augen- und Ohrenkontakt entsteht?“ Darüber hinaus sollen am gleichen Abend Werke zeitgenössischer afrikanischer Komponist/-innen zu hören sein. Mit dabei sind die beiden Südafrikaner Bongani Ndodana-Breen und Njabulo Phungula und ihre Landsfrauen Monthati Zenzile Masebe und Tebogo Monnakgotla. Mit Ayo Olúrántí schließlich ist auch ein Nigerianer vertreten, der die Prinzipien von Dùndún-Musik der Yorùbá in seine Kompositionen einfließen lässt.

