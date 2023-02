Winterthur: Afro-Pfingsten 2023

Seun KutiAm neuen Spielort Salzhaus wird das Winterthurer Festival Afro-Pfingsten dieses Jahr stattfinden, der Termin ist vom 24. bis 29. Mai. Der erste Tag steht dabei im Zeichen von Ghana und Nigeria: Der ghanaische Newcomer Alogte Oho bringt mit seinen Sounds Of Joy den FraFra-Gospel aus dem Norden des Landes in die Schweiz, ihm folgt Fela Kutis Sohn Seun Kuti mit der legendären Band Egypt 80. Der Freitag ist der Weltsprache Reggae gewidmet: Der Zürcher Msoke eröffnet für die All-Female-Band Akabu Queens, die schließlich den Bühnenboden bereiten für die 78-jährige Legende Kiddu I.

Der Samstag spannt sich von Mali bis Bern auf: Die malische Rapperin Ami Yerewolo trifft auf den berndeutschen Sprechgesangskünstler Nativ, zum Finale tritt das ghanaische HipHop-Duo FOKN Bois mit seinem neuen Programm „Gospel Porn“ auf. Am Abschlusstag dann nochmals ein panafrikanischer Rundgang: Griot-Tradition und Sahel-Blues kommen von Djely Tapa, der südafrikanische Urban Folk von Bongeziwe Mabandla ist ebenfalls am Start, bevor der Abschluss-Act Elida Almeida mit junger kapverdischer Musik übernimmt. Im Rahmenprogramm gibt es wie stets einen Markt in der Altstadt, die dieses Mal auch eine Newcomer-Bühne beherbergt. Workshops, Straßenkunst, Filme, Lesungen und Ausstellungen komplettieren das Festival.

Weiterführende Links

Afro-Pfingsten