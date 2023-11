ARTE: Clint Eastwood & Jazz

„Eastwood Symphonic“Ob in „Sadistico“ als Moderator einer Jazzshow oder in „Ein wahres Verbrechen“ mit dem Gesang von Diana Krall: Der Schauspieler und Regisseur Clint Eastwood liebt Jazz. Unter dem Titel „Eastwood Symphonic: Vater und Sohn“ arrangierte Kyle Eastwood, Jazzbassist und Sohn von Clint Eastwood, als Hommage für seinen Vater die Soundtracks von dessen Filmen neu und führte sie mit seinem Quintett und dem Orchestre National Des Lyon unter der Leitung von Stephen Bell auf. Neben Musik von den Giganten der Filmmusik wie beispielsweise Ennio Morricone, John Williams oder Lalo Schifrin, schrieb Kyle die Musik für „Mystic River“, „Million Dollar Baby“ oder „Gran Torino“.

„Eastwood Symphonic“ wurde am 19. Oktober 2022 in der Lyoner Oper aufgeführt und gefilmt. Entstanden ist in Kooperation mit ARTE für die Reihe „ARTE Concert“ eine Dokumentation, die zwischen den Stücken Ausschnitte aus einem Interview mit Kyle und Clint Eastwood über ihre Liebe zum Jazz montiert. ARTE zeigt „Eastwood Symphonic: Vater und Sohn“ als deutsche Erstausstrahlung am 17. November – und ist schon jetzt in der Mediathek verfügbar. Zudem ist die Musik als „Eastwood Symphonic“ (Discograph/PIAS/Rough Trade) auch auf CD erschienen.

