20: New York City Winter Jazzfest

ShabakaIm Januar 2005 brachte der Konzertveranstalter Brice Rosenbloom zum ersten Mal das New York City Winter Jazzfest (NYCWJF) an den Start – mit dem Ziel, Jazz in seiner gesamten ästhetischen und stilistischen Bandbreite von Avantgarde über Post-Bop, Jazz-Funk und Fusion bis hin zu komponierter Neuer Musik und Weltmusik zu präsentieren. Von Partybands über Ambient-Gruppen bis hin zu Ensembles der musikalischen Avantgarde sollte das Publikum alles zu hören bekommen, was der Jazz von Heute zu bieten hat. Das NYCWJF ist seit den Anfängen rasant gewachsen: von dem ursprünglichen eintägigen Festival in der New Yorker Knitting Factory zu einem mehrtägigen Event, das jedes Jahr Mitte Januar mit bis zu 150 Band und mehr als 600 Musiker/-innen auf 20 Bühnen in Manhattan und Brooklyn stattfindet.

Kürzlich wurden die ersten Namen der Musiker/-innen und Bands für das 20. NYCWJF vom 10. bis 18. Januar bekannt gegeben. Zum einen will man mit der Jubiläumsausgabe dieses New Yorker Musikfestivals den Künstler/-innen noch einmal eine Bühne geben, die seit den Anfängen regelmäßig mit dabei waren – wie beispielsweise Marc Ribot, Jason Moran, Burnt Sugar, The Arkestra Chamber, Nduduzo Makhathini, Meg Okura, Jason Lindner, Aaron Parks oder Mary Halvorson. Zum anderen soll mit der Jubiläumsausgabe auch wieder an verstorbene Musiker/innen erinnert werden, die maßgeblich zur Entwicklung des Jazz als eine transkulturelle Gattung beigetragen haben – wie etwa Max Roach, Sarah Vaughan, Alice Coltrane, James Mtume, Ryuichi Sakamoto, Curtis Fowlkes, Pharoah Sanders oder Sun Ra.

Der Londoner Saxofonist Shabaka ist diesmal „Artist In Residence“ des NYCWJF. Obwohl er an der Renaissance des britischen Jazz beteiligt ist, ist er ästhetisch und stilistisch viel breiter aufgestellt und hat unter anderem klassische Konzerte mit führenden Orchestern gespielt, stilbildende Bands wie Sons Of Kemet oder The Comet Is Coming geleitet und kürzlich mit „Afrikan Culture“ sein erstes Soloalbum veröffentlicht – ein Werk von außergewöhnlicher Schönheit und Dringlichkeit. Hutchings wird am 11. Januar im Dizzy’s Club Coca Cola mit Joe Lovano zu hören sein, außerdem ist er Gast in den Bands von Jason Moran, Saul Williams oder Miguel Atwood-Ferguson. Zudem nimmt er am 14. Januar an der Hommage für James Mtume teil und tritt am 15. Januar beim „Impulse! Records Showcase“ im Le Poisson Rouge auf. Weitere Acts beim NYCWJF sind das Trio Angelika Niescier/Tomeka Reid/Savannah Harris, Brandee Younger, das Genevieve Artadi Trio, Georgia Anne Muldrow, Immanuel Wilkins, Joel Ross, Knower, Natalie Greffel, Saul Williams, Tyshawn Sorey, Tobias Meinhardt, Zoh Amba und Terri Lyne Carrington.

