50: Deutsche Jazzunion

Anette von Eichel2023 wird ein Jahr der runden Geburtstage: Die Bundeskonferenz Jazz, ein Zusammenschluss von Aktivist/-innen und Unterstützer/-innen in Sachen Jazz und improvisierte Musik in Deutschland, wird 20 Jahre alt, das Bundesjazzorchester feiert sein 35. und die Künstlersozialkasse ihr 40. Jubiläum, während der Deutsche Musikrat und die Deutsche Jazz Föderation ihre 70. Geburtstage begehen. Und vor 50 Jahren wurde in Marburg die Deutsche Jazzunion (DJU), damals noch als Union Deutscher Jazzmusiker, gegründet. Auf Initiative des Konzertagenten und Musikproduzenten Claus Schreiner trafen sich 1973 rund 60 prominente deutsche Musiker/-innen (unter anderem Albert Mangelsdorff und Peter Brötzmann) und starteten die DJU als ihre Interessensvertretung. Nach einem längeren Dornröschenschlaf stellte sich die DJU ab 2012 neu auf, mittlerweile hat sie rund 1.500 Mitglieder.

„Das 50-jährige Bestehen des ,Sprachrohrs der Jazzmusiker/-innen in Deutschland‘ im Jahr 2023 ist Anlass für ein buntes Jubiläumsprogramm“, heißt es in der Pressemitteilung der DJU. „Dieses wird sich über das ganze nächste Jahr erstrecken und in einem Festakt im Rahmen des Albert-Mangelsdorff-Preises im November 2023 in Berlin gipfeln.“ Auf dem Jahresprogramm steht außerdem ein Jubiläums-Jazzforum im Juli 2023 am Gründungsort Marburg. Darüber hinaus sind Gesprächsformate in Kooperation mit diversen Jazzveranstaltungen sowie eine Wanderausstellung geplant. Rechtzeitig zum Festakt wird eine Jubiläumspublikation veröffentlicht, in der zum einen die Verbandshistorie gewürdigt und zum anderen die Vielfalt der heutigen Jazzszene beleuchtet wird. Zu Beginn des Jubiläumsjahres erhält die Deutsche Jazzunion zudem einen frischen Anstrich durch ein aktualisiertes Corporate Design und eine neue Website.

„50 Jahre Deutsche Jazzunion: Das ist ein Grund zu feiern“, so die DJU-Vorsitzende Anette von Eichel. „Gemeinsam haben wir schon vieles erreicht – und gemeinsam treten wir auch weiterhin für eine Verbesserung der kultur- und berufspolitischen Rahmenbedingungen für professionelle Jazzmusiker/-innen ein! Im Jubiläumsjahr richten wir den Blick auf den zurückgelegten Weg und rücken die Vielfalt der Jazzszene in Deutschland ins Rampenlicht!“

