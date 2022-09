Norient Books: Globales Sampling

„This Track Contains Politics“Norient, die Schweizer Plattform, die sich mit Autor/-innen weltweit vernetzt hat, um zeitgenössische globale Sounds zu reflektieren, hat nun auch einen Buchverlag gegründet. Norient Books startet mit einer Publikation des Berner Autors Hannes Liechti. In „This Track Contains Politics: Analyzing The Culture Of Sampling In Experimental Electronica“ untersucht er anhand von Fallbeispielen Methoden des Samplings mit globalen Sounds und den Bezug zu politischen Aussagen.

Zu den von Liechti gefeatureten Künstlerinnen und Künstlern zählen die Komponistin und DJ Lara Sarkassian aus der Bay Area, die mit armenischen Samples arbeitet und die Berliner Elektronik-Produzentin Vika Kirchenbauer aka COOL FOR YOU, die die US-Tradition des Sacred Harp Singings miteinbezieht. Liechti beleuchtet, wie der Ire Eomac Sounds aus dem Ukraine-Krieg verwendet und geht ferner den Sampling-Praktiken des Portugiesen Moro und des Kaliforniers M.E.S.H. nach. Das Buch ist online als pdf verfügbar.

