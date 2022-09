Ravensburg: Trans4JAZZ

Lady BlackbirdIm äußersten Südwesten der Republik bietet das Trans4JAZZ-Festival in Ravensburg in diesem Jahr vom 9. bis zum 13. November ein hochkarätig besetztes Programm. Den Auftakt macht das schwedische Quartett Dirty Loops, das nicht zuletzt durch seine spektakulären Cover-Versionen, etwa von Adele oder Justin Timberlake, bekannt geworden ist. Mit dem US-Gitarristen Lee Ritenour steht einer der größten Stars der amerikanischen Fusion-Szene auf dem Programm. Seine Landsfrau Lady Blackbird sorgte zuletzt mit ihrem furiosen Album „Black Acid Soul“ (der Titel ist Programm) für Aufsehen.

Die kubanische Geigerin Yilian Canizares kommt mit ihrem Resilience Trio und einer Mischung aus kubanischen Rhythmen, Jazz und Klassik nach Ravensburg. Aus Manchester kommt Trompeter Matthew Halsall, der in Septett-Besetzung antritt und stark vom Spiritual Jazz der 1970er-Jahre inspiriert ist. Snarky-Puppy-Gitarrist Mark Lettieri präsentiert sein eigenes Quartett mit viel Funk und Rock und der Jazzchor Freiburg will beweisen, was im modernen Jazzgesang heutzutage möglich ist.

Weiterführende Links

Trans4JAZZ