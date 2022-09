DJU: Jazz & Diskurs

Deutsche JazzunionUnter dem Titel „Jazz & Diskurs“ wirft die Deutsche Jazz Union (DJU) in einer elfteiligen Reihe mit Zukunftswerkstätten einen intensiven Blick auf die aktuellen und künftigen Herausforderungen für sich und die Jazzszene in Deutschland. In elf angelaufenen Online- und Präsenz-Modulen diskutiert die DJU seit Ende August über die inhaltliche Arbeit und strategische Ausrichtung des Verbands. Zu den Themen gehören dabei Kommunikation, Diversität, Digitalität. soziale Absicherung, Nachhaltigkeit, Jazzausbildung und Nachwuchsförderung, Finanzierung und Vergütung, Jazz in den Medien, gesellschaftlicher Stellenwert und kulturelle Teilhabe sowie Spielstätten und Jazz- und Exportförderung.

Dabei kommen auch externe Expert/-innen zu Wort, die mit Hintergrundinformationen und eigenen Perspektiven einen vertiefenden Einblick in das jeweilige Thema ermöglichen sollen. Der gesamte Prozess „Jazz & Diskurs“ soll noch bis zum Jahresende dauern und wird systematisch dokumentiert. Die Ergebnisse sollen in die zukünftige berufs- und fachpolitische Verbandsarbeit der Deutschen Jazz Union einfließen, die im kommenden Jahr 50 Jahre alt wird.

