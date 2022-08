WOMEX: Awards 2022

Ivo PapasovDas Team der Weltmusikmesse WOMEX hat die Preisträger seiner diesjährigen „Awards“ bekannt gegeben. Den „Artist Award“ wird der bulgarische Klarinettist Ivo Papasov erhalten. Der aus einer türkischsprachigen Roma-Community in Thrakien stammende Musiker hat seit den 1970ern die Hochzeitsmusik der Region zu weltweitem Ruhm geführt. In seinem Spiel vereinen sich türkische, griechische und balkanische Elemente, außerdem hat er Jazz- und Rock-Einflüsse geltend gemacht. Papasov erhält den Preis „für seine Beständigkeit, der Inbegriff dieses Stils durch dick und dünn zu bleiben“, so die Jury-Begründung, „für seine Hingabe an das Voranschreiten der thrakischen und Roma-türkischen Musik in Bulgarien und seine schiere, passionierte Meisterschaft auf der Klarinette.“

Den Preis für „Professional Excellence“ erhält 2022 WDR-Cosmo-Chef Francis Gay. Gay hat als Radiomann wesentlich das Gesicht von Cosmo und dessen Vorgänger, WDR Funkhaus Europ,a bestimmt, darüber hinaus Jahrzehnte lang als Journalist, DJ, Konzertpromoter, Festivalleiter und Kurator die europäische Weltmusikszene geprägt. „Es ist nicht zu leugnen, dass ohne Francis die Präsenz der großartigen, globalen Musikdiversität in Europa ganz anders aussähe und klingen würde“, meinen die Juroren. Auserkoren als Preisträger wurde er „für seinen leidenschaftlichen und unermüdlichen Einsatz für die weltweite Musikcommunity, dafür, dass er vielen, vielen Ohren die beste Musik zugänglich gemacht hat.“

