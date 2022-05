Travemünde/Lübeck: Classical Beat

Joo KrausIn seine sechste Runde geht das Classical Beat Festival in Travemünde und Lübeck vom 21. bis 30. Juli. Von der Ostsee wird dieses Mal der musikalische Bogen, ausgehend von dem in Travemünde ankernden Viermaster „Passat“, über den Atlantik gespannt: Das Festival steht unter dem Motto „Leinen los nach Lateinamerika“ und präsentiert Música Latina in Verbindung mit europäischer Klassik. Eröffnen wird die Konzertreihe der argentinische Produzent, Songschreiber und Filmmusiker Gustavo Santaolalla in der Musik- und Kongresshalle Lübeck.

Im Grand Hotel Travemünde ist dann eine ganze Reihe internationaler Gäste zu hören: Der kubanische Pianist Omar Sosa und der Trompeter Joo Kraus gestalten einen Abend namens „Classical Cubana“, Gregor Hübner ist mit seinem Projekt „El Violin Latino“ zugegen und wird mit dem Pianisten Ilja Ruf eine Reise „Von Lübeck nach Havanna“ unternehmen. Eine brasilianisch-schweizerische Kollaboration mit Beteiligung von Daniel Schnyder siedelt „Brahms In Brazil“ an. Und Kraus ist nochmals mit seinem Freiburger Kollegen Ralf Schmid und dem Ehepaar Paula und Jacques Morelenbaum in der „Serenata Brasileira“ zu erleben. Bei allen Konzerten wird das Classical Beat Orchestra mit jungen Musikern aus Deutschland, Frankreich, Dänemark, Finnland und den Niederlanden für symphonische Textur sorgen.

