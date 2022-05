Norient: City Sounds Nairobi

Norient City Sounds: NairobiNorient, die Online-Plattform für Themen rund um die globale Musik, stellt mit „Norient City Sounds“ (NCS) ein neues Format vor. NCS ist als multimediale Reihe angekündigt, die den Sound von Städten auf der ganzen Welt abbilden soll. Städte, so das Norient-Team, seien ein „Raum, der Musik und Klang erzeugt und formt, sie aber auch verändert und manchmal sogar verhindert. NCS ermöglicht eine virtuelle Reise in eine Stadt in einer Zeit, in der das physische und individuelle Reisen immer komplexer und in Frage gestellt wird.“

Das erste Kapitel der neuen Reihe widmet sich der kenianischen Metropole Nairobi. Die Kuratoren haben wahrgenommen, dass kurz vor der Wahl im Sommer 2022 soziale und politische Inhalte der Popsongs zunehmen. Aus dieser Beschäftigung mit der neuen Consciousness entstand ein Porträt der Stadt, das sich aus Artikeln, Podcasts, Grafiken, Forografien und Musikstücken zusammensetzt. Kuratiert wurden die „Norient City Sounds: Nairobi“ vom Elektromusiker Raphael Kariuki und dem multidisziplinären Künstler, Autor und experimentellen Beatmaker Kamwangi Njue.

Weiterführende Links

„Norient City Sounds: Nairobi“