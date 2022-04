Live-Tipp: Honey Lake Sessions

Honey Lake SessionsDer poetische Name Honey Lake Sessions hat eine recht prosaische Erklärung: Seit einigen Jahren schon steht Anfang August die Gemeinde Honigsee südlich von Kiel ganz im Zeichen von Konzerten mit aktueller Musik. Auch in diesem Jahr veranstaltet die Berliner Konzertagentur Handshake Booking mit Musik-Enthusiasten vor Ort wieder vier Open-Air-Konzerttage in dieser idyllisch-ländlichen Ortschaft – und zwar vom 4. bis 7. August. Eröffnet werden die diesjährigen Honey Lake Sessions mit dem Dancefloor-Jazz von Triorität, gefolgt von der Schweizer Band Black Sea Dahu und der Marokkanerin Hindi Zahra.

An den anderen Tagen treten dann unter anderem noch das Hamburger Quartett ToyToy um den Schlagzeuger Silvan Strauss, die angolanische Sängerin Aline Frazão, der österreichische Klarinettist Christoph Pepe Auer und die Berliner Brass‘n'Beats-Band Footprint Project auf. Höhepunkte der diesjährigen Honey Lake Sessions dürften die Konzerte mit der jungen Londoner Saxofonistin Chelsea Carmichael und der schlicht mit ihrem Vornamen betitelten, neuen Band der Sängerin (und „Jazz thing Next Generation“-Alumni) Maika Küster sein. Ab 2023 soll es die Session-Konzerte in Honigsee über das ganze Jahr verteilt geben, ab 2024 will man dort dann auch Residenzen für Musiker/-innen mit ihren Bands anbieten, die vor entspannter, ländlicher Kulisse komponieren, proben und kreativ sein können.

