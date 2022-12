Folkwang-Uni: Weihnachtskonzerte

An der Essener Folkwang Universität der Künste lassen die Jazzer/-innen das Jahr mit zwei Weihnachtskonzerten ausklingen. Für die Vorstellungen am 20. und 21. Dezember in der Neuen Aula am Campus Essen-Werden haben die Studierenden ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Die musikalische Leitung hat dabei der amerikanische Trompeter Ryan Carniaux, seines Zeichens Professor für Jazz-Trompete, Ensemble-Spiel und Gehörbildung an der Folkwang-Uni.

Das Folkwang Jazz Orchestra präsentiert swingenden Bigband-Sound und hat zahlreiche Weihnachtsklassiker im Gepäck. Intimere Klänge versprechen die X-Mas Jazz Guitars, ein Duo, das aus den beiden Gitarristen Jan Schrüllkamp und Frederik Tenbieg besteht und für die Konzerte Weihnachtslieder neu arrangiert hat. Und schließlich wird noch die „X-Mas Pop Revue“ auf der Bühne stehen. Sie hat sich ausdrücklich vorgenommen, das Publikum zum Mitsingen zu animieren. Die Jazz-X-Mas-Konzerte beginnen jeweils um 19:30 Uhr.

