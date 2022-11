NRW: Fuchsthone Orchestra

Caroline Thon & Christina FuchsSeit 2019 gibt es das Fuchsthone Orchestra, das von den beiden Kölner Komponistinnen Christina Fuchs und Caroline Thon gegründet wurde. Von Anfang an gab es beim Fuchsthone Orchestra kein festes Repertoire. Vielmehr entwerfen Fuchs und Thon ständig neue oder weiterentwickelte Kompositionen. Im Stadtgarten Köln werden diese Projekte unter dem passenden Titel „Reloaded#“ aufgeführt, jedes Jahr gab es bislang zwei neue Programme mit dem Orchestra. „Composition in Progress“ nennen die beiden treffend ihr Konzept. Ihr Großensemble steht für einen aktuellen, orchestralen Sound, der genrespezifisch über bisherige Grenzen hinausweist und den Zuhörer auf eine spektakuläre Klangreise mitnimmt.

Das Orchester vereint 22 herausragende und vielfach ausgezeichnete Kölner Musiker/-innen. Mit dabei sind unter anderem die Saxofonisten Roger Hanschel und Jens Böckamp, die Trompeter John-Dennis Renken und Matthias Bergmann, der Posaunist Matthias Muche, die Violinistin Zusana Leharovà, die Vokalistin Filippa Gojo, der Gitarrist Andreas Wahl und der Schlagzeuger Jens Düppe. Nachdem dieses Orchester im vergangenen Juni einen Querschnitt durch seine bisherigen Programme für eine CD-Produktion aufgenommen hatte, geht man Ende November noch einmal auf Tournee durch Nordrhein-Westfalen – mit Konzerten in der Klangbrücke Aachen am 25., der Jazz-Schmiede Düsseldorf am 26., im Stadtgarten Köln am 27. November und im Domicil Dortmund am 2. Dezember.

