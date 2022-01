Berlin: XJAZZ 2022

Theo CrokerSeit 2014 findet jährlich das XJAZZ-Festival in Berlin statt. Mehrere Tage lang werden verschiedene Konzerte-Orte und Spielstätten im Berliner Stadtteil Kreuzberg (deshalb auch das „X“ im Festival-Namen) mit Bands bespielt, deren oftmals einzige Gemeinsamkeit ihre ästhetische und stilistische Diversität ist. Dieses ungewöhnliche Festival hat mittlerweile sein Publikum gefunden, zuletzt kamen 2019 rund 20.000 Besucher/-innen zu den Konzerten. Wegen der Corona-Pandemie hat man sich im vergangenen Jahr entschlossen, XJAZZ ausschließlich digital stattfinden zu lassen und insgesamt 20 Konzerte als Streams aus der Emmauskirche zu senden. Obwohl momentan die Entwicklung der pandemischen Lage in Deutschland und Europa nur schwer einzuschätzen ist, so hoffen die Macher/-innen dennoch, XJAZZ in diesem Jahr wieder als Präsenzfestival mit Publikum live vor Ort stattfinden zu lassen – und zwar vom 4. bis 8. Mai.

Noch vor Weihnachten hat man die ersten Namen der Bands und Musiker/-innen bekannt gegeben. Mit dabei sind unter anderem das Kölner Quartett SALOMEA um die Sängerin Rebekka Ziegler und die Berliner Band Wanubalé, der finnische Saxofonist Timo Lassy kommt mit seinem Trio nach Berlin-Kreuzberg, während die Soko Steidle um den Schlagzeuger Oliver Steidle mit Alexander von Schlippenbach als Gast in Berlin ein Heimspiel hat. Der israelische Trompeter Avishai Cohen hat sein Kommen ebenso angekündigt wie der amerikanische Saxofonist Gary Bartz, Emma-Jean Thackray, Theo Croker, José James und die Markus Stockhausen Group. Das komplette Programm soll in den kommenden Wochen sukzessive auf der XJAZZ-Website veröffentlicht werden, die zugleich über den Stand der Corona-Pandemie mit ihren Hygienemaßnahmen ebenso informiert wie die Social-Media-Kanäle des Festivals auch.

