Nils Wülker: Gala über 1977

Nils Wülker1977 war nicht nur das Geburtsjahr von Nils Wülker, sondern auch das Todesjahr von Elvis – musikalisch brachte das Jahr eine Fülle bedeutender Songs hervor. Grund genug für den Trompeter, das Jahr bei einem Galakonzert im Rahmen seiner „Künstlerresidenz 77“ in Monheim am 19. März in der Aula Berliner Ring musikalisch Revue passieren zu lassen. Dafür wird Wülker mit einer speziell für diesen Termin zusammengestellten Band spielen. Mit dem Sänger Max Mutzke als „Special Guest“ holt er sich außerdem einen Künstler an seine Seite, der auch als Entertainer das Publikum in seinen Bann zu ziehen vermag.

Auf dem Programm stehen so legendäre Songs wie „Don’t Stop“ von Fleetwood Mac, „Birdland“ von Weather Report, „From Here To Eternity“ von Giorgio Moroder, „I Feel Love“ von Donna Summer, „Solsbury Hill“ von Peter Gabriel oder „Stayin‘ Alive“ von den Bee Gees, die allesamt von Wülker in sein ganz spezielles musikalisch Universum transportiert werden. Bei drei weiteren Terminen in Monheim beweist Wülker seine Vielseitigkeit: Am 30. April geht es um seinen berühmten Kollegen Lee Morgan, am 27. Mai tritt Wülker mit seiner regulären Band an und am 18. Juni spielt er zusammen mit dem Sinfonieorchester Wuppertal.

„Künstlerresidenz 77“