Karneval der Kulturen: Neuausrichtung

Karneval der KulturenDie nun fast zwei Jahre andauernde Pandemie zwingt Festivalveranstalter auch für den kommenden Sommer zum Umdenken. So hat der Berliner Karneval der Kulturen jetzt bekannt gegeben, dass die Veranstaltung auch 2022 nicht durchgeführt werden wird. „Eine dafür notwendige Einzäunung spräche dem Grundgedanken des Karnevals entgegen, der sich auf eine auf Beteiligung ausgelegte, frei zugängliche innerstädtische Intervention, dort wo Menschen leben, wohnen und arbeiten bezieht“, so heißt es in der Erklärung. Man will 2022 aber nutzen, um zusammen mit allen Akteuren und der Senatsverwaltung das gesamte Karnevalskonzept zu überdenken. Daraus soll eine neue Vision für 2023 erwachsen. Auch die Leitungsstruktur des Karnevals wird sich verändern.

Auch ein anderes großes Frühsommer-Festival, Afro-Pfingsten im schweizerischen Winterthur, setzt auf eine neue Strategie für die Corona-Zeit. Die Macher haben angekündigt, die Ausgabe 2022 zwar vom 1. bis 5. Juni durchzuführen, aber auf den Teuchelweiherplatz und die Umgebung der Reithalle umzuziehen, da das Festival in der Altstadt zu den derzeitigen Gegebenheiten nicht zu realisieren sei.

Weiterführende Links

Karneval der Kulturen

Afro-Pfingsten