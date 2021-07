Mallorca: Sa Pobla Jazzfestival

Sa Pobla JazzfestivalBereits gestartet ist das Jazzfestival in Sa Pobla (das ist in Mallorcas Inselmitte) mit einem Konzert des italienischen Pianisten Giovanni Guidi. Es stehen aber in den kommenden Wochen noch vier weitere Konzerte auf dem Programm. Am 3. August spielt der amerikanische Saxofonist Jean Toussaint, der auf den Jungferninseln geboren wurde und in den 1980er-Jahren Mitglied der legendären Jazz Messengers von Art Blakey war, mit seinem Quartett. Am 10. August gibt es ein Konzert mit der spanischen Schlagzeugerin Lucia Martinez, in deren Band sich vornehmlich deutsche Musiker tummeln: Neben dem Trompeter Morris Kliphuis sind Klarinettist Benjamin Weidekamp, Gitarrist Ronny Graupe, Bassist Marcel Krömker sowie DJ Illvibe an ihrer Seite.

Am 17. August widmen sich die beiden spanischen Sängerinnen Ester Andujar und Eva Romero einem Hommage-Projekt: Sie wollen das Repertoire des berühmten Live-Albums von Carmen McRae und Betty Carter von 1987 auf die Bühne bringen. Und am 24. August gibt es dann noch ein Konzert mit dem zehnköpfigen Highlands Project des spanischen Keyboarders Sergio Llopis, das mit einer Fusion aus Jazz, Funk, Soul und R&B aufwartet.

